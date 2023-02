I LETTORI CI SCRIVONO / C'E' UN TOMBINO APERTO IN VIA IRELLI: ANCHE A TERAMO I FURTI DI METALLO?

Voglio segnalarvi che in Via Irelli, a poche decine di metri dall'Eurospin (frequentato da molti anziani) c'è un tombino aperto sulla strada. Manca totalmente la grata, non so se anche a Teramo siano cominciati i furti di metalli che si vedono in tante altre città italiane, ma questo è una reale situazione di pericolo.