INIZIATI I LAVORI SUL CAMPETTO DELLA SCUOLA "GIOVANNI XXIII" A SAN NICOLO'

Da cronoprogramma dovranno concludersi non oltre il mese di luglio i lavori di rifacimento del campetto adiacente alla Scuola secondaria "Giovanni XXIII" di San Nicolò. L'intervento è partito nella giornata di ieri, in ritardo leggermente rispetto a quanto previsto per via dell'interferenza del cantiere con l'area prettamente scolastica. Una situazione risolta, alla fine, con l'individuazione di un ingresso a sè stante in modo da non interferire minimamente con l'attività scolastica. I lavori rientrano tra quelli a valere sul Pnrr e che, in città, sono simili a quanto già avviato in via Maestri del lavoro, a Villa Mosca e alla scuola De Jacobis: "Qui siamo in dirittura d'arrivo", fa sapere il vicesindaco delegato ai lavori pubblici, Giovanni Cavallari. Lo stesso auspica la fine dei lavori su campetto di via Giovanni XXIII a San Nicolò "prima del mese di luglio per poterlo restituire sia alla comunità scolastica sia all'intera comunità cittadina"