RESTERANNO APERTE PER PIÙ ORE LE STAZIONI DEI CARABINIERI

Il Comando Provinciale Carabinieri di Teramo ha rimodulato l'orario di apertura al pubblico delle Stazioni Carabinieri di tutta la provincia.

Per i nuovi orari, si è tenuto conto: della necessità di assicurare la massima proiezione esterna dei Reparti, del criterio di alternanza dell'apertura delle Stazioni contermini, di estendere maggiormente l'apertura nella fascia pomeridiana per agevolare chi ha necessità di recarsi in caserma e non lo può fare di mattina perché impegnato professionalmente.

La rimodulazione, fortemente voluta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo, Colonnello Pasquale Saccone, garantisce un costante punto di contatto con la popolazione alla luce delle variegate esigenze dei cittadini, in ragione delle loro esigenze professionali; privilegia la massima proiezione dei servizi di prevenzione sul territorio per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nonostante le nuove forme di tecnologia garantiscano un costante punto di contatto tra il cittadino e l'Arma dei Carabinieri, non può e non deve mancare il contatto diretto.

Si precisa che, al di fuori degli orari di apertura stabiliti, presso ciascuna Stazione, il cittadino potrà sempre citofonare ed avrà sempre una risposta dell'operatore. Sul territorio saranno presenti pattuglie che interverranno tempestivamente, inoltre, sarà, come di consueto, attivo il 112 utenza alla quale un operatore risponderà sempre tempestivamente per le esigenze prospettate.