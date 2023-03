SARDINARA, CONCLUSI I LAVORI SULLA VORAGINE. RIAPRE LA PROVINCIALE

E' tornata percorribile la provinciale in zona Sardinara chiusa per via di una voragine qualche giorno fa. In una nota la Provincia di Teramo rende noto che "si sono conclusi ieri i lavori per il completo ripristino della circolazione sulla provinciale 19/F di Sardinara (nel Comune di Teramo) nel tratto interessato dalla rottura di un tombino. Nello stesso tratto i tecnici dell’Ente stanno provvedendo al ripristino delle barriere di protezione guardrail che si erano abbassate rispetto al piano stradale".