ROSETO / QUANDO ATTRAVERSARE LE STRISCE PEDONALI IN SICUREZZA DIVENTA UN GESTO... RIVOLUZIONARIO

Può il gesto di attraversare sulle strisce pedonali assumere un significato rivoluzionario? In Italia si, visto che, per l'automobilista medio, le norme del codice della strada assumono più la connotazione di un consiglio, da accettare facoltativamente, che non di una regola necessaria per la propria e altrui incolumità. E così un gruppo di associazioni, FIAB e WWF in testa, ha organizzato un flash mob per porre l'attenzione sulla necessità di rispettare tutti gli utenti della strada, ed ha scelto il luogo dove, tempo fa, un uomo è stato investito proprio sulle strisce pedonali perdendo la vita. Un messaggio semplice, che non dovrebbe essere necessario rimarcare con manifestazioni, cartelloni o articoli sui giornali. Ma la semplicità, purtroppo, nulla può contro la stupidità, e allora ben venga l'azione di chi tenta di dare voce ai tanti, troppi, che, vittime della violenza stradale, la voce non possono usarla più.