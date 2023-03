FUTURA VOLLEY TERAMO, VITTORIA 1-3 SUL PESCARA: IL DERBY E' BIANCOROSSO

La LG UmbyRacing supera Pescara in trasferta, 1-3 il finale, dopo una partita

combattuta che ha visto le due squadre darsi battaglia sul parquet di via Elettra. Parte

bene la formazione di casa che impone subito il ritmo al match, sorprendendo le

biancorosse 9-7, 11-8, fino al 15-9 che costringe il tecnico teramano a chiamare il

primo time out. Pescara gioca bene soprattutto in difesa e Teramo soffre troppo a

muro. Si arriva fino al 20-14 per le pescaresi, poi la Futura cerca la reazione fino al

23-22. Gli ultimi due punti, però, sono di marca adriatica fino al 25-22 che chiude il

primo set. La reazione della squadra biancorossa non tarda ad arrivare. Per problemi

fisici sono fuori Di Carlo ed il capitano Di Paolo, in campo ci sono D'Egidio e

Cipriani. Il secondo parziale vede subito Teramo avanti, anche se si gioca

praticamente punto a punto 6-7, 8-10, fino all'11-15 con time out pescarese. La Futura

vuole dimostrare di essere superiore ed affonda il colpo, 15-20, 18-22, fino al 18-25

finale che porta il match sull'1-1. Nel terzo parziale detta legge ancora Teramo

scappando 1-5, 5-8, 12-17, 15-21. Poi la squadra di Nanni piazza il break di 5 punti

consecutivi chiudendo sul 16-25. Sul risultato di 1-2, Pescara tenta il tutto per tutto

nel quarto parziale. Teramo si porta avanti 10-14, ma la squadra di casa non molla la

presa costringendo le ospiti alla parità 17-17, per poi superarle 21-18. Sul 23-19 per

Pescara, il set sembra indirizzato ma la Futura ha la forza di reagire nel finale, prima

impattando 23-23, poi chiudendo 23-25 la partita. Un successo importante per la

squadra biancorossa, tornata a fare punti in trasferta. Ora altro impegno difficile

lontano dal Palacquaviva. Sabato prossimo le biancorosse sono attese dalla sfida con

Bari.

GADA PESCARA PROJECT 1

Di Cintio, Orlando 19, Nubile 4, Ranalli, Castaldi, Patriarca 21, Angeloni,

D'Olimpio, Dell'Orso 1, Pasquini 9, D'Arcangelo, Olleia 4, Trabucco, Di Febo.

LG UMBYRACING FUTURA TERAMO 3

Peroni, Ragnoli 12, Cipriani 13, Di Diego 3, Mattucci, La Brecciosa, Di Paolo,

D'Egidio 6, Mazzagatti 12, Di Carlo, Di Sabatino, Ventura, Lestini 20. All. Nanni

25-22; 18-25; 16-25; 23-25.