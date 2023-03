29ESIMA EDIZIONE DI "TERAMO COMIX", IL 5-6-7 MAGGIO AL CAMPUS DI UNI.TE

Teramo Comix & Games 2023 - XXIX Edizione Il 5, 6 e 7 Maggio torna l'appuntamento annuale con Teramo Comix & Games, che raggiunge in questo 2023 la sua ventinovesima edizione. L'Associazione Culturale Altrimondi è lieta di annunciare le date definitive dell'annuale appuntamento dedicato al fumettto e alla cultura pop, ancora una volta ospitata all'interno del Campus Universitario di UniTE a Coste Sant'Agostino. Dopo il restart postpandemia dello scorso anno, coronato da un incredibile successo di pubblico, quest'anno si torna a sognare in grande: meeting, eventi dedicati ai cosplayers, esposizioni, mostre, incontri con autori e disegnatori e l'immancabile mercatino. Fiore all'occhiello di questa XXIX edizione è sicuramente la collaborazione con Bugs Comics, realtà di spicco del panorama editoriale e autoriale del fumetto italiano, che sarà presente in fiera con diverse iniziative e importanti autori di fama nazionale e internazione, per la felicità di tutti gli appassionati. Ma non è finita qui, venite a scoprire le tante altre sorprese che vi aspettano, come ad esempio la presentazione in esclusiva assoluta della nuova iniziativa editoriale di Leviathan Labs. Vi aspettiamo il 5, 6 e 7 maggio per tornare a respirare insieme la magia di Teramo Comix!

