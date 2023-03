BIM / DI NICOLA: "IACHETTI E' STATO UN AMMINISTRATORE CAPACE, A LUI DOBBIAMO TANTISSIMO..."

Desidero esprimere il più profondo cordoglio, anche a nome del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea Consortile e dei dipendenti del Bim, per la scomparsa di Franco Iachetti, già presidente dell’Ente per dieci anni, dal 2007 al 2017. La comunità montoriese e della provincia teramana tutta perde oggi un amministratore capace e lungimirante, con grandi doti di mediazione, che tantissimo si è adoperato per lo sviluppo socioeconomico delle aree interne. Tra i principali risultati della sua amministrazione alla guida del Consorzio ricordiamo l'accordo storico con Enel che ha portato risorse aggiuntive ai comuni consorziati per oltre 4 milioni di euro, l’asilo nido antisismico a Montorio, finanziato grazie alla solidarietà di Federbim e alla capacità di Franco di intercettare investimenti a favore del suo territorio, importanti progetti sociosanitari come quello di telecardiologia e le cure termali per gli anziani residenti nei comuni montani. Tra i suoi grandi meriti quello di aver intuito da subito l'importanza della comunicazione istituzionale, che lo ha portato a dare attuazione al BIM, tra le prime amministrazioni pubbliche, alla legge 150/2000 con l'istituzione di un ufficio stampa consortile. Franco con la sua azione ha veramente realizzato lo slogan da lui coniato per il Consorzio portando "valore aggiunto" al nostro territorio. Ci stringiamo alla moglie Gisella, alla figlia Maria Laura e al fratello Osvaldo.

Il Presidente del Consorzio BIM di Teramo

Marco Di Nicola