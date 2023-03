SANT’OMERO / 906MILA EURO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI GARRUFO

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Andrea Luzii, ha ricevuto la comunicazione di un altro importante finanziamento di € 906.968,70 per la messa in sicurezza sismica ed impiantistica della Scuola Primaria di Garrufo. L’opera è stata finanziata attraverso un bando P.N.R.R relativo alla programmazione regionale di edilizia scolastica annualità 2018.

Il progetto, redatto dall’Arch. Alessandro Laudadio, permetterà di migliorare sismicamente l’edificio e di riqualificarlo nella sua interezza.

“Un altro importantissimo risultato per il bene della nostra collettività” ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Adriano Di Battista “che segue gli altri già ottenuti per tutte le scuole del nostro Comune. Siamo molto soddisfatti del nostro lavoro sull’edilizia scolastica e lo sono anche i ragazzi e gli operatori scolastici che non smettono mai di testimoniarcelo. Tutte le scuole del nostro territorio sono state migliorate e ammodernate senza che la nostra Comunità abbia speso un euro grazie alla nostra capacità di intercettare finanziamenti pubblici. Siamo orgogliosi di affermare che al termine del nostro mandato lasceremo un patrimonio immobiliare scolastico migliore di quello ereditato.”

L’Assessore con delega alla scuola Tatiana Iachini ha aggiunto: “L’attenzione di questa amministrazione verso il mondo della scuola è stata sempre massima e i risultati ottenuti ne sono la dimostrazione. Scuole completamente rinnovate e ambienti più sicuri e confortevoli per i nostri ragazzi. Investire sui giovani significa investire sul futuro di una Comunità”.

Il Sindaco Andrea Luzii ha concluso: “È davvero gratificante vedere come il lavoro di questi anni ha portato a certi risultati. Siamo orgogliosi di tutto quello che abbiamo realizzato: frutto di una armonia amministrativa e politica di tutti quelli che, collaborando, hanno aiutato, come mai prima, lo sviluppo della nostra Sant’Omero. Oggi arriva un altro importantissimo finanziamento riguardante la Scuola Primaria di Garrufo. L’immobile verrà completamente riqualificato e migliorato sismicamente. Quest’opera si aggiunge ai lavori di relamping e sostituzione degli infissi in corso negli altri edifici scolastici per un importo di ulteriori € 815.000,00. Crediamo di avere dato le risposte giuste alla fiducia che ci è stata data nel primo mandato e confermata nel secondo. La nostra promessa è di lavorare con lo stesso impegno di sempre”.