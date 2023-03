TERAMO NOSTRA RICORDA STEFANO BANDINI, IL PADRE: «LO SOGNO DI CONTINUO»



Alla villa comunale, si è tenuta la commemorazione in ricordo del pilota Stefano Bandini, scomparso nel 2005 in Toscana mentre pilotava un Canadair durante un volo di servizio per lo spegnimento di un incendio. Nel corso della cerimonia, a cui ha preso parte anche una delegazione di studenti, il sindaco Gianguido D'Alberto e il presidente di Teramo Nostra Piero Chiarini, hanno ricordato la figura di Stefano, che ha sacrificato la propria vita per salvare quella di altre persone. Toccante la testimonianza del padre: «Lo sogno ancora tutte le notti»



ASCOLTA LE INTERVISTE A PIERO CHIARINI E LIVIO BANDINI

(servizio di Eugenia Di Giandomenico)