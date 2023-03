LADRI A SPASSO PER VILLA MOSCA, FURTO A VUOTO IN PIENO GIORNO

Se funzionano davvero le telecamere messe dal Comune dopo ripetute sollecitazioni ed altrettanti furti che hanno seminato il panico, per settimane e settimane a Villa Mosca, si scoprirà nei prossimi giorni. Perché è in quelle telecamere che le forze dell'ordine sperano di rintracciare elementi utili a trovare chi, nel pomeriggio di oggi, ha tentato di introdursi in un appartamento di via Nicola da Guardiagrele. Tentato, si. I ladri, almeno oggi, non sono riusciti ad entrare e sono scappati. Chiaramente la notizia si è immediatamente diffusa tra i residenti. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto. Indagini in corso, con la speranza che si trovino i responsabili. Magari gli stessi che hanno agito in passato, indisturbati, in giro per il quartiere insorto all'epoca fino ad ottenere l'installazione di alcune telecamere. Cosa ci diranno ora quelle stesse telecamere? Intanto, il messaggio è di stare attenti...Sperando che basti.