A CASTELLI LA BENZINA COSTA MENO...AL DISTRIBUTORE DEL COMUNE

Castelli ha il suo distributore di benzina comunale. Lo ha rilevato da un privato l'Amministrazione comunale e lo ha inaugurato pochi giorni fa "pur di continuare a garantire il servizio alla collettività e anche ai turisti", dichiara il primo cittadino Rinaldo Seca. La particolarità? Il Comune ha fissato una specifica scontistica con tanto di "fidelity card" per residenti e imprese con sede a Castelli, per godere appunto di un ulteriore vantaggio economico. Proprio il primo cittadino ha pubblicato sui social, nelle scorse ore, il modulo per la richiesta della tessera carburanti. Chiaramente il distributore comunale è in modalità "self".