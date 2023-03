IL M5S "SALVA" I D'ALBERTO BOYS IN CONSIGLIO COMUNALE.

Salva la maggioranza, garantendo un risicatissimo numero legale, la consigliera M5S Pina Ciammariconi nell'ultimo Consiglio comunale vero dell'era D'Alberto (fatto salvo un consiglio che verrà convocato ad aprile per la scadenza del rendiconto, così come consentito dalla norma). Quando si trattava di votare il provvedimento sulle sdemanializzazioni, con l'opposizione uscita dall'aula, a garantire il numero legale è sul filo di lana il rientro in Consiglio della Ciammariconi, ormai in coalizione ufficiale a sostegno del ricandidato D'Alberto. A supporto del numero legale anche il consigliere Mimmo Sbraccia. E che sia stato il Pd a chiedere conto alla giunta quale sia stato l'interesse pubblico reale per il Comune nella cessione di queste aree, la dice lunga su come si stia chiudendo la legislatura dell'attuale amministrazione