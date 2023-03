BIBLIOTECA A SCERNE, LA GIUNTA RIDUCE LE ORE ALLE LAVORANTI E TUONA NUOVAMENTE LA POLEMICA DI ITALIA VIVA

Nonostante le rassicurazioni da parte dell’amministrazione comunale, il salasso per la biblioteca di Scerne arriverà. Dopo le polemiche mosse da Italia Viva, la struttura non chiuderà, ma da aprile si ridurranno le ore da 20 a 15 ore settimanali. Pronta la dura replica di Luciano Monticelli. “È una presa di posizione politica contro di me e contro il mio gruppo, che ha voluto la biblioteca a Scerne” replica l’ex sindaco leader di Italia Viva “Dunque non chiuderanno, ma ridurranno le ore in biblioteca. Non sopportano l'esistenza in vita di un centro culturale, non sopportano i lavoratori che vedranno ridursi ancor di più uno stipendio da fame. Ecco cosa produce la giunta ingannevole di Pineto. Ve lo avevamo detto mesi orsono: si sono vergognati a chiudere la biblioteca, ma hanno trovato un altro rimedio penso e cioè ridurre le ore. Due dipendenti con stipendi da fame. Siete i contraristi a seconda della vostra convenienza. Sono queste le persone che si definiscono i compagni di sinistra (il riferimento è palese a Marta Illuminati della Sinistra Italiana e Filippo Da Fiume del movimento 5 stelle n.d.r.) e che poi applicano per pure ripicche nei miei confronti tagli su lavoratori che guadagnano davvero una miseria”.