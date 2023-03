RICOSTRUZIONE PUBBLICA FERMA A TERAMO, LEGNINI: "LE ORDINANZE CI SONO, PARTIRANNO MOLTI CANTIERI..."

Alla domanda su come la veda la situazione della ricostruzione pubblica che a Teramo città arranca ancora, nonostante siano passati anni, la risposta è la seguente: "Ci sono tanti progetti in corso, ci sono tanti cantieri da avviare. La vedo con fiducia la prospettiva sul Capoluogo, Teramo sarà interamente rinnovata". Lo ha dichiarato l'ex Commissario straordinario post-sisma per il Centro Italia (oggi Commissario post-sisma ad Ischia), Giovanni Legnini, intervenuto oggi nell'aula magna dell'Università per premiare le classi di studenti distintesi nel progetto-concorso dedicato alla Memoria dal titolo "Voci del Terremoto", promosso dall'Istituto Di Poppa-Rozzi e che ha coinvolto le terze medie delle scuole di tutta la provincia di Teramo. Legnini ha ricordato la serie di ordinanze messe in campo sotto il suo Commissariamento, concluso a dicembre 2022: "Chi è arrivato dopo di me ha gli strumenti per andare avanti", chiosa chiamando in causa le responsabilità d'azione in capo, ora, al successore Guido Castelli. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha colto l'occasione per omaggiare Legnini con un leone in ceramica di Castelli, simbolo di Teramo