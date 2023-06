CHE TEMPO FA / DOMANI TEMPORALI ANCHE FORTI SUL TERAMANO

Buon pomeriggio a tutti carissimi amici di Che tempo fa, la nuova settimana non mostrerà cenni di cambiamento dal punto di vista meteorologico sul bel paese, le tesi correnti da SW in quota, in risalita dalle medie basse latitudini, accentueranno l'instabilità atmosferica che si manifesterá a suon di rovesci e temporali localmente anche intensi seguiti da intensa attività elettrica su buona parte delle regioni centro/settentrionali in particolar modo dalle ore centrali della giornata.

Sull'Abruzzo già dalle prime ore di lunedì manifestazioni temporalesche localmente anche forti interesseranno buona parte del territorio teramano comprese le zone litoranee, la mattinata trascorrerà fra schiarite ed annuvolamenti in contesto di estrema variabilità atmosferica, dal pomeriggio le nubi torneranno minacciose a suon di rovesci e temporali che localmente potranno risultare di forte intensità su buona parte del territorio provinciale.

Le temperature sono previste stazionarie i valori notturni saranno compresi fra 10/16°C, le massime fra i 16/22°C la ventilazione risulterà debole o moderata dai quadranti meridionali.

Vi do appuntamento a domani con le previsioni per martedì.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO