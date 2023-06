🌤️PREVISIONI PER GIOVEDÌ 8 GIUGNO IN ABRUZZO, SERENO AL MATTINO, LOCALI ROVESCI O TEMPORALI SULLE AREE INTERNE NELLE ORE POMERIDIANE🌩️



Buon pomeriggio carissimi amici di che tempo fa, nella giornata di giovedì 8 la pressione atmosferica sulla penisola è prevista in temporaneo aumento, ciò determinerà al mattino cielo sereno o poco nuvoloso un po' ovunque, dalle ore pomeridiane instabilità più diffusa sulle aree interne sia sui rilievi alpini che su quelli appenninici dove vi saranno rovesci o temporali sparsi con locali sconfinamenti fin sulle zone collinari dell'appennino centrale, tendenza ad un generale miglioramento dalla sera/notte.

Sull'Abruzzo e sul medio versante Adriatico al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolositá a sviluppo verticale con rovesci e temporali sui rilievi in estensione localmente alle aree collinari, miglioramento in serata.

Le temperature rimarranno stazionarie, i valori notturni saranno compresi fra 10/16°C, le massime fra 19/23°C, la ventilazione risulterà debole orientale, a domani con un nuovo aggiornamento.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO