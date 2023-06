CHE TEMPO FA / ANCHE DOMANI SARÀ UNA GIORNATA DI PIOGGIA



Buon fine settimana a tutti, anche nella giornata di domenica il tempo continuerà a mostrare una generale instabilità atmosferica sulle zone alpine e su quelle dell' Appennino centro/meridionale, dove nelle ore pomeridiane si andranno a sviluppare i soliti addensamenti a sviluppo verticale che daranno luogo a rovesci o temporali che dalle aree piu interne si potranno estendere sin verso le zone di pianura ed occasionale verso le coste del medio versante Adriatico, migliora dalla serata.

Sulla nostra provincia al mattino nuvolositá variabile con occasione per locali piovaschi sulle zone costiere, tendenza a ampie schiarite a metà mattinata, dalle primissime ore pomeridiane nuovi corpi nuvolosi a sviluppo verticale si formeranno sui rilievi e daranno luogo ai soliti rovesci o temporali che si estenderanno nelle ore pomeridiane sin verso le zone pianeggianti ed occasionalmente sin verso le coste, migliora dalla serata.

Le temperature sono previste stazionarie i valori della notte si attesteranno fra 11/17°C, quelle del giorno fra 18/23°C, la ventilazione risulterà debole settentrionale, per oggi è tutto vi ringrazio e vi do appuntamento a domani con un nuovo aggiornamento in video sulla tendenza settimanale.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO