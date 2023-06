D'ANNUNTIIS: "LA PICENO - APRUTINA, NUOVI INVESTIMENTI IN ARRIVO"

“Piceno Aprutina”: conclusa positivamente la conferenza di servizi, L'Anas, ingegner Fulvio Soccodato, con una determinazione del 9 giugno ha adottato la conclusione positiva, con il consenso unanime dei partecipanti, della conferenza di servizi per l’intervento ricompreso nell’ottavo stralcio del programma di interventi di messa in sicurezza della viabilità delle infrastrutture stradali all’interno del cratere.

"L’intervento, per un primo impegno finanziario di 17 milioni di euro, riguardante la realizzazione di alcuni lotti funzionali, prevede di collegare direttamente Teramo ad Ascoli Piceno attraverso il miglioramento della SS 81 'Piceno Aprutina' - ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis - L’opera assume forte valenza infrastrutturale quale collegamento trasversale, congiungendo la SS 4 Salaria con il sistema autostradale delle Strade dei Parchi. Continua - ha concluso D’Annuntiis - il forte impegno della giunta Marsilio nella ricerca delle risorse finanziarie per la realizzazione di importanti interventi di accessibilità alle aree interne, al fine di migliorare la mobilità di persone e merci in termini di percorrenza e sicurezza stradale".