☀️PREVISIONI PER VENERDI 22 GIUGNO, STOP ONDATA CALDA, DALLA SERATA E NOTTE SU SABATO ROVESCI E TEMPORALI LOCALMENTE ANCHE FORTI🌩️





Carissimi amici, ultime ore di caldo intenso, infatti dalla giornata di domani ed in quella di sabato lo spostamento del cuore caldo anticiclonico sull'Europa centro/occidentale, farà si che la nostra penisola possa ricevere un primo break temporalesco in questa breve ondata calda.

Il tempo nella giornata di venerdì al mattino risulterà sereno ovunque con le solite stratificazioni, dalla seconda parte della giornata aumento dell'instabilità grazie ad infiltrazioni fresche in quota sulle regioni settentrionali prima e successivamente su quelle centrali fra sera e notte su sabato, dove si andranno a sviluppare rovesci e temporali localmente anche intensi fra le coste del medio Adriatico e le aree sub collinari.

Sulla nostra regione la giornata si avvierà serena, con il passare delle ore l'onda calda tenderà a smorzarsi ed entro sera e notte, si avranno i primi rovesci e temporali localmente anche forti sulle zone litoranee ed in generale sui settori orientali, le temperature sono previste in lieve diminuzione, le minime saranno comprese fra 18/24°C, le massime fra 25/30°C la ventilazione al mattino spirerà da SW con tendenza a ruotare da settentrione dal pomeriggio/sera.

A domani con le previsioni per sabato.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO