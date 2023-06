POWERAPP, LA CISL: "APPRENDISTATO NON SIA MEZZO PER TAGLIARE I COSTI ALLE IMPRESE"

La Cisl di Teramo, in qualità di partners di rete, del progetto PowerApp, firmato questa mattina presso la CCIAA del Gran Sasso di Teramo, alla presenza dell’Assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale e della padrona di casa Antonella Ballone, volto ad agevolare e potenziare l’apprendistato in provincia di Teramo, esprime particolare apprezzamento dell’iniziativa che vede coinvolti tutti gli attori principali della politica, del mondo produttivo e sociale, delle professioni del nostro territorio. È una iniziativa importante e dalle grandi potenzialità visto che intende favorire nell’immediato l’avvio di almeno 85 nuovi contratti di lavoro di giovanissimi che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro. La CISL crede molto nel favorire la preparazione delle nuove figure professionali che devono affrontare un mondo dove la tecnologia, la conoscenza, la preparazione diventeranno sempre più il requisito basilare ed imprescindibile per poter lavorare. Le figure generiche avranno sempre più difficoltà ad inserirsi nel tessuto produttivo, mentre gli specialisti e i nuovi lavoratori formati ed in grado di affrontare le nuove sfide saranno sempre più ricercati. Già oggi in tanti settori produttivi la manodopera professionale e tecnologica manca e tante commesse rischiano di essere dirottate verso altri territori perché il nostro tessuto sociale non è in grado di fornire le professionalità richieste. Il progetto odierno tende proprio a superare questo gap tecnologico e di conoscenza che oggi ci penalizza. Altro motivo di plauso per l’iniziativa odierna sta proprio nel coinvolgimento pieno di tutte le forze sociali presenti nel mondo del lavoro. Da sempre come CISL siamo per il pieno coinvolgimento di tutti gli attori nella governance dei processi produttivi tanto che è appena partita una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare La Partecipazione al Lavoro. Per una governance dimpresa partecipata dai lavoratori. Con tale progetto la CISL intende dare piena applicazione allArticolo 46 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Come CISL, però, saremo vigili ed attenti affinché quello che oggi è un progetto all’avanguardia e culturalmente costruito con le migliori delle intenzioni non venga svilito e umiliato da quei soggetti che vedono qualsiasi nuovo strumento operativo del lavoro come il solo mezzo per tagliare i costi aziendali e di manodopera a disprezzo della dignità dei giovani lavoratori avviati nel percorso. Non è da qui che si costruisce il nostro futuro e si formano le nuove generazioni di lavoratori.

Fabio Benintendi

Segretario generale CISL Teramo