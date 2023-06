CHE TEMPO FA / PREPARIAMOCI AD UN SABATO DI PIOGGE

L' ansa depressionaria Nord Atlantica sviluppatasi in seno alle correnti fresche ed instabili in quota, tenderà nella giornata di sabato a spostarsi verso levante coinvolgendo maggiormente le regioni centro/settentrionali del lato Adriatico del paese, dove nel pomeriggio si avvertiranno nuovamente temporali localmente intensi, accompagnati da attività elettrica e locali colpi di vento, i fenomeni interessano le aree interne con coinvolgimento dei settori costieri orientali.

Sull' Abruzzo e sul medio versante adriatico al mattino nuvolositá variabile con occasione per locali rovesci sparsi, nel pomeriggio formazione e sviluppo di cellule temporalesche localmente intense e diffuse che interesseranno tutti i settori sia interni che costieri, tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata.

Le temperature sono previste in diminuzione, i valori della notte saranno compresi fra 11/17°C, le massime fra 18/24°C, la ventilazione spirerà debole settentrionale con locali colpi di vento durante i temporali.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO