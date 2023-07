ASL/ LISTE DI ATTESE, OLTRE UN ANNO PER UNA ECOGRAFIA ALLA CUTE

Primo posto disponibile, poi si chiedono (Asl) perche la gente non collabora e non disdice le visite. Questa la prenotazione che ci hanno inviato oggi e che dimostra come per questo tipo di ecografia l'attesa superi l'anno. Ovvio quind, scrive il lettore, che se non si viene richiamati, una persona possa poi dimenticare l'appuntamento da qui ad oltre un anno. Ecco perchè oltre il 30% dei pazienti Asl non disdice. Le liste di attese continuano ad essere troppo lunghe alla Asl di Teramo.