☀️PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI VENERDÌ 7 LUGLIO 2023🌦️

Carissimi amici buon pomeriggio a tutti voi, nella giornata di venerdì le condizioni meteorologiche sono previste in ulteriore miglioramento su tutto il paese grazie all'espansione di un campo di alta pressione di matrice sub tropicale sul Mediterraneo, tuttavia gli ultimi refoli freschi in quota produrranno locale instabilità pomeridiane sui rilievi centrali.

Su tutte le regioni il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso salvo locali annuvolamenti sugli Appennini centrali con occasione per brevi rovesci pomeridiani sulle aree interne.

Sull'Abruzzo cielo sereno o poco nuvoloso sui settori costieri, nel pomeriggio possibili ultimi e brevi rovesci sui settori interni.

Le temperature sono previste in generale aumento i valori notturni saranno compresi fra 13/20°C, fra 23/28°C le massime, la ventilazione risulterà debole orientale.

A domani con il nuovo bollettino regionale.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO