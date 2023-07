ROSARIO "EUROPEO" DOMANI A CAMPLI, LA DIOCESI SI COLLEGA IN DIRETTA CON BULGARIA, ISLANDA, SLOVACCHIA E SPAGNA

Domani sera, martedì 11 luglio alle ore 20, nella festa di San Benedetto da Norcia patrono d’Europa (l’anno prossimo ricorrerà il 50° anniversario della “profetica” proclamazione di questo patronato da parte di San Paolo VI), ci si ritroverà nel nuovo monastero di San Bernardino in Campli per la recita del Santo Rosario in simultanea con altre quattro comunità che si collegheranno dalla Bulgaria, dall’Islanda, dalla Slovacchia e dalla Spagna. Si invocherà la pace per il nostro continente e per tutto il mondo in questo travagliato momento storico.

Motivo di particolare gioia sarà quello di poter recitare il Santo Rosario nel convento di San Bernardino in Campli. La struttura, rimasta chiusa per decenni, riapre domani per la prima volta le sue porte ai fedeli nella parte finalmente completata (chiostro e alcuni locali del piano terra).

Un plauso va al comune di Campli che ha concesso in comodato d’uso gratuito la struttura di sua proprietà, su cui il monastero delle monache benedettine di Sant’Atto sta realizzando i lavori per poter abitare in questo luogo e farlo tornare un’oasi di preghiera e di spiritualità, per la nostra terra e per l’Europa.

La preghiera, organizzata dalla Diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con il Comune di Campli, sarà presieduta dal Vescovo Lorenzo Leuzzi, insieme all’ arcivescovo di Nicopoli (Bulgaria) S. E. Mons. Strahil Veselinov Kavalenov, e verrà trasmessa in diretta sui canali YouTube e Facebook della Diocesi di Teramo-Atri.

Questo il link diretto alla trasmissione su YouTube: https://www.google.com/url?q=https://youtube.com/live/7MflPHeY70g?feature%3Dshare&source=gmail&ust=1689095290413000&usg=AOvVaw0cdFPEOXu15-BhvyvWygPd">https://youtube.com/live/7MflPHeY70g?feature=share