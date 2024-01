LA DENUNCIA / “ERAVAMO EROI, ADESSO SIAMO INVISIBILI”, LA DENUNCIA DEGLI AUTISTI DEL 118



Con questa lettera non vogliamo puntare il dito accusatorio contro nessuno, ma semplicemente far conoscere alla cittadinanza chi siamo e quello per cui combattiamo, per il nostro futuro e per i nostri diritti, con la speranza che il nostro appello venga ascoltato.

L’assegnazione da parte della popolazione italiana a tutti gli operatori del comparto sanità distintisi per meriti morali e professionali nel corso della pandemia da SarsCov-2, meglio denominato come

Covid19 del titolo di “EROI” se da un lato è stato un momento di riconoscimento e di orgoglio per

noi operatori, dall’altro ci ha lasciati profondamente amareggiati. Questo perché una parte di noi

purtroppo fa parte di quella categoria considerata precaria e che noi abbiamo definito lavoratori di

“Serie B” o meglio ancora lavoratori “fantasma”.

Persino il nostro amato Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito un’onorificenza,

a nome di tutta l’Italia, a coloro che durante la pandemia da Covid19 hanno contribuito con

sacrificio al superamento di quel tragico periodo. Ricordiamo turni estenuanti sopra le ambulanze

di oltre ventiquattro ore con indosso tutti i dispositivi di protezione individuali previsti per la nostra

incolumità e quella dei pazienti stessi.

Per noi è stato commovente assistere ad un’Italia tutta unita, che al passaggio delle ambulanze applaudiva commosso dai terrazzi delle proprie abitazioni per ringraziarci del lavoro che stavamo

svolgendo e che tutt’ora continuiamo a svolgere con dedizione, impegno e professionalità per il

bene della comunità e dei bisognosi.

Siamo stati chiamati per sopperire alla grave carenza di organico che tutt’ora incombe nella sanità

pubblica tramite contratti di somministrazione con agenzie interinali, rinnovi mensili senza garanzie

che vanno avanti da ormai più di cinque anni, poi finalmente si è aperta la speranza della

stabilizzazione che è stata concessa come riconoscenza per tutto quello che noi autisti di

ambulanza, assieme a tutto il resto delle professioni sanitarie abbiamo svolto durante il tragico

della Pandemia.

Ma come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che mai avremmo voluto sentirci dire, a noi

interinali, lavoratori di “serie B”, non ci è stato riconosciuto nulla semplicemente per un cavillo

legislativo sanabile con semplici dettagli applicabili nelle varie delibere, decreti e leggi emanate

dalla politica regionale e nazionale o scelte aziendali a nostro favore e a riconoscenza del lavoro

svolto.

Oggi, anche se continuiamo a lavorare ci sentiamo bistrattati, delusi e disoccupati rispetto ai

tantissimi lavoratori “precari” ai quali è stata riconosciuta la possibilità di essere stabilizzati e

quindi ritrovarsi con un contratto a tempo indeterminato a ringraziamento del duro ed

impegnativo lavoro svolto fino ad oggi.

Siamo “fantasmi” per la classe politica, per i dirigenti dalla Asl ed anche per tutta la popolazione

che ogni giorno ci vede sfrecciare con la ambulanze per soccorrere qualcuno che ha bisogno del

nostro aiuto, ma che non sa realmente che siamo lavoratori senza un futuro da garantire alle

nostre famiglie, ma nonostante questo continuiamo con professionalità e impegno a svolgere il

nostro lavoro perché quello che ci spinge prima di tutto ad andare avanti è la passione e l’amore

per ciò che facciamo e la consapevolezza che salviamo vite umane.

Chiediamo al Presidente della Regione Abruzzo Marsilio, ai vertici della Provincia di Teramo e a tutti

i sindaci della nostra provincia teramana, ma soprattutto ai vertici della ASL di Teramo a cominciare

dal Direttore Generale di essere riconosciuti come un perno importante del nostro territorio e

dell’Italia stessa visto anche la grave carenza di organico che il comparto sanità sta contrastando da

tempo.

Da mesi stiamo lottando affinchè qualcuno ci guardi, affinchè qualcuno ascolti la nostra voce

flebile, ma piena di speranza e desiderio di crescere professionalmente, di quei lavoratori che

seppur posizionati dalla società e dallo stato ai margini, sono stati e continuano ad essere grandi

uomini e donne, noi siano gli Autisti “Interinali” del 118 di Teramo.