I LETTORI CI SCRIVONO/ "LA MANCATA ATTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL CANTIERE IN PIAZZA VERDI"

Cara Certastampa,

a noi cittadini piacerebbe che, a seguito dello spostamento della zona mercatale e dell'impianto di cantiere in Piazza Verdi, l'amministrazione avesse la stessa accortezza e attenzione ai dettagli che utilizza nelle interviste per annunciare le grandi opere in corso.

Sembra il minimo ricordarsi di togliere un divieto (data l'estrema necessità di parcheggi), sembra il minimo ricordarsi di ripristinare l'unico attraversamento pedonale (murato dalla recinzione), sembra il minimo rispettare le persone che vivono in Città e che non vivono solo di politica.

Lettera Firmata