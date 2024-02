ELEZIONI / APPLAUSI PER QUARESIMALE A ROSETO QUANDO RICORDA TUTTI GLI INVESTIMENTI FATTI, DAL PALAMAGGETTI AL PORTO, DAL PONTILE AL MORETTI, DAL CENTRO PER L’IMPIEGO AL SOCIALE

Il partecipato incontro elettorale, svoltosi ieri sera a Bolla mare, con i cittadini rosetani, è stato anche l’occasione, per l’assessore regionale Pietro Quaresimale, candidato alla Regione nella lista della Lega, di ricordare quali siano stati i risultati che la costante attenzione e il fattivo impegno della Giunta Regionale ha prodotto per la stessa comunità rosetana.

Risultati che hanno interessato molti degli aspetti della quotidianità cittadina, ma anche gettato il seme di opere di ampio respiro, in grado di produrre effetti sul lungo periodo risolvendo criticità che, negli anni, si erano incancrenite fino a diventare ostacolanti.

E’ il caso, ad esempio, del PALAMAGGETTI, storico tempio della pallacanestro italiana, vittima del passare del tempo e forse di una mancata attenzione politica, per il quale l’assessore Quaresimale, anche in quanto ex presidente di una squadra di Basket, e che dello sport conosce il valore e il riflesso economico per un territorio, ha ricordato lo stanziamento da parte della Giunta Regionale di DUE MILIONI DI EURO, destinati alla riqualificazione urbana del palasport, con adeguamento per gli eventi sportivi internazionali. Basket a Roseto significa anche, e soprattutto, “TROFEO LIDO DELLE ROSE” per il quale la Regione Abruzzo, su suo impulso, ha assegnato un contributo di TRENTA MILA EURO per il terzo anno consecutivo.

«Si tratta di una iniziativa importante per il territorio abruzzese perché da sempre la manifestazione di Roseto viene considerata un evento di grande richiamo e valore sportivo - ha ricordato l’assessore - appare superfluo sottolineare come il trofeo “Lido delle Rose” rappresenti per l’Abruzzo un grande veicolo di promozione del territorio in quanto considerato una delle manifestazioni sportive più prestigiose nel panorama cestistico nazionale e internazionale in ragione anche del fatto che è considerato in Europa uno dei tornei storici di basket».

Roseto è basket, ma anche mare, ecco perché assume grande valore il finanziamento da CINQUE MILIONI DI EURO destinato, sempre grazie all’impegno della Giunta Regionale, all’intervento di ampliamento e messa in sicurezza del PORTO TURISTICO DI ROSETO, destinati a diventare sempre più un polo attrattivo non solo degli appassionati, ma di tutta una nuova idea di turismo, imperniata sulle gite in mare e sui servizi charter.

Parlare di mare, a Roseto, significa anche toccare uno degli argomenti cari alla cittadinanza, quello di quel pontile che è molto più di una passerella protesa verso il mare, ma è dettaglio fondamentale dell’orizzonte marino locale. Quel pontile, pretendeva un finanziamento integrativo, che potesse consentire il completamento delle opere strutturali e il collaudo per l’utilizzazione della struttura. Quel finanziamento, pari a TRECENTOMILA EURO, è arrivato, così come quello di OTTOCENTONOVANTASETTEMILA EURO, che riguarda non l’economia del mare, ma la tenuta stessa del tessuto sociale, ovvero il mondo del lavoro, lo stesso che ha visto l’assessore Quaresimale impegnato anche nella delicata vertenza della SALPA. Si tratta, infatti, del finanziamento destinato alla nuova sede per il CENTRO PER L’IMPIEGO di Roseto degli Abruzzi che permetterà di fornire servizi più efficienti, di razionalizzare gli spazi, di garantire una buona disponibilità di parcheggi e, tra i primi in Italia, di fornire anche il servizio per i colloqui di lavoro online.

«Il progetto prevede la riqualificazione dell’immobile “ex Croce Rossa” in piazza Olimpia, dove il Cpi sarà spostato dall’attuale sede di via Mezzopreti. Si tratta di una struttura prospiciente alla Statale 16, dotata di tutti i servizi e facilmente raggiungibile - ha ricordato l’assessore - giova ricordare come il CPI di Roseto abbia preso in carico fino ad oggi 939 utenti sul parametro di obiettivo 2023 di 790, con un target conseguito del 119%. Ne è risultato che 308 utenti sono stati coinvolti in attività di formazione con un target conseguito pari al 170%, di questi 243 sono stati indirizzati ad attività formativa di rafforzamento delle competenze digitali con un target conseguito pari al 363%».

Parlare di lavoro, significa parlare di formazione e quindi di scuola. Ed è con un sincero applauso, che ieri sera la platea ha accolto la citazione della nascita del “NUOVO INDIRIZZO TECNICO ALL’ISTITUTO SUPERIORE ‘MORETTI’, ovvero l’attivazione di ‘Chimica, materiali e biotecnologie’

«Si tratta di un ampliamento dell’offerta formativa approvato con la delibera sul piano regionale della rete scolastica perfettamente in linea sia con le esigenze del mercato che con le aspettative di tanti giovani residenti nel comprensorio rosetano ma anche di studenti dell’intero territorio provinciale. Del resto, – ha spiegato l’assessore Quaresimale - quasi tutte le aziende, sia quelle che operano sul nostro territorio, sia quelle di altre regioni, forniscono sempre più opportunità di inserimento lavorativo a giovani diplomati con competenze di laboratorio».

Scuola è anche sport, ed ecco l’organizzazione della manifestazione nazionale di vela "Campionati studenteschi" ai quali la Regione ha concesso VENTICINQUEMILA EURO.

Nel campo del sociale e degli aiuti a chi vive condizioni di disagio o necessità, l’assessore Quaresimale ha voluto non far mai mancare la sua vicinanza alla comunità di Roseto, sia impegnandosi perché il Comune ottenesse l’autorizzazione alla riserva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (pari ad un’aliquota non superiore al 15% degli alloggi nella disponibilità del medesimo Comune), da assegnare per far fronte a situazioni di emergenza abitativa; sia accreditando l’Ambulatorio dedicato per l’Autismo della Società SANSTEFAR Abruzzo S.p.A; sia favorendo la nascita del progetto “Green Ability” presentato dal Consorzio dei Comuni del BIM Vomano-Tordino di Teramo, per l’importo di € 77.500,00 con risorse del fondo sociale regionale, che ha visto a Roseto la Giornata conclusiva del progetto, con una grande partecipazione