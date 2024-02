ELEZIONI / INAUGURATA LA SEDE ELETTORALE DI MARINO SPADA

Taglio del nastro ieri 26 febbraio nella sede elettorale di Atri del candidato alle elezioni regionali Marino Spada alla presenza del segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa e della Democrazia Cristiana Gianfranco Rotondi. Numerosi i sostenitori presenti alla cerimonia svoltasi nella centralissima sede di Corso Elio Adriano 89, tra cui il Prof. Lucio Gaspari, figlio del più volte ministro della Repubblica Remo Gaspari, del segretario regionale dell’Udc Enrico Di Giuseppantonio e del coordinatore provinciale Dante d’Elpidio. Dopo il brindisi con tutti i candidati della provincia di Teramo e i simpatizzanti presenti, nell’Auditorium Sant’Agostino si è svolta la presentazione del candidato con interventi dei relatori e dello stesso Spada che ha sottolineato “l’importanza di una lista di centro che si colloca a sostegno del presidente uscente Marco Marsilio per una nuova legislatura contraddistinta da politiche sociali a favore delle famiglie e dei giovani per una nuova stagione di rilancio del territorio e dell’occupazione con una mano tesa verso le persone in difficoltà”. Ricordo come se fosse ieri-ha detto Spada- l’ultimo discorso di Aldo Moro in occasione della Festa dell’Amicizia che si tenne ad Atri e da qui dobbiamo ripartire. L’onorevole Cesa ha ringraziato i presenti e i candidati per la scelta di concorrere verso l’importante appuntamento elettorale del 10 Marzo con i valori che accompagnano da sempre i cattolici nell’impegno politico. Dal canto suo l’onorevole Gianfranco Rotondi ha sottolineato il valore della lista fatta da persone della società civile e con delle competenze specifiche, richiamandosi all’importante contributo dei democristiani per la crescita della nostra regione.