MASSI SULLE STRADE DEL GIRO D'ITALIA / D'ANNUNTIIS: «NESSUNO HA AVVERTITO LA REGIONE, COME PREVEDE LA LEGGE, D'ANGELO PENSI A RISOLVERE IL PROBLEMA NON A FARE POLEMICHE»



"Apprendiamo, solo dalla stampa, dell’appello del Presidente della Provincia di Teramo in quanto ieri, entro la chiusura degli uffici regionali, non era pervenuta alcuna segnalazione così come prevede la normativa in vigore", ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Umberto D’Annuntiis. "Eppure il presidente e i consiglieri delegati della Provincia hanno i recapiti del sottoscritto e della struttura del Genio Civile e ci contattano anche per problemi meno importanti. Non sappiamo se sia stato un difetto di comunicazione o altro, ma è noto a tutti che il Presidente della Provincia conosce molto bene la procedura. Infatti, oltre ad essere un qualificato professionista, per il suo comune (Valle Castellana) l’ha attivata più volte, ottenendo sempre l’intervento della Regione, nei casi previsti dalle legge. La Regione, così come ha finanziato totalmente la tappa del Giro d’Italia a cui si fa riferimento, ha destinato e destina risorse per la messa in sicurezza delle strade provinciali. Ultimo finanziamento, in ordine di tempo, i 16 milioni per la Provincia di Teramo inseriti nella programmazione FSC 21-27. Quindi - ha concluso D’Annuntiis - si attivino le procedure e la Regione farà la sua parte, così come ha sempre fatto, secondo i casi previsti dalla normativa e sostituendosi agli enti proprietari qualora non abbiano a disposizione le risorse finanziarie necessarie. Il resto è solo polemica che lascia il tempo che trova, non risolve la problematica e, infine, non si addice a uomini delle istituzioni".