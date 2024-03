D’ALFONSO: “VERRÒ PRESTO AD INCONTRARE DI GIOSIA”

“Non sono venuto a Teramo, perché ero impegnato a Roma, ma verrò ad incontrare Di Giosia. Questi i miei principali impegni della giornata:

🗓️ Martedì 12 marzo 2024

Si celebra San Luigi Orione

Ascolto attivo, *attraverso i collaboratori*, degli Amministratori locali e degli attivisti presenti nelle chat del Partito Democratico e dell'Officina.

✅ Ore 9,30 a Roma ~ Assemblea Congiunta dei Gruppi parlamentari PD di Camera e Senato.

✅ Ore 9,30 a Roma ~ Palazzo Montecitorio. Partecipazione ai lavori della 260^ SEDUTA PUBBLICA.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Svolgimento di interrogazioni (vedi allegato).

(ore 12)

2. Seguito della discussione delle mozioni Grimaldi ed altri n. 1-00256, Appendino ed altri n. 1-00257, Peluffo ed altri n. 1-00260, Faraone ed altri n. 1-00261 e Benzoni ed altri n. 1-00262 concernenti iniziative per il rilancio del settore dell'automotive e per la tutela dei relativi livelli occupazionali, nell'ottica della transizione ecologica (vedi allegato).

3. Seguito della discussione del disegno di legge:

S. 986 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (Approvato dal Senato).

(C. 1759 ) (vedi fascicoli di seduta stampati)

Relatore: MAERNA.

4. Seguito della discussione del disegno di legge:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(C. 1435-A ) (vedi fascicoli di seduta stampati)

e delle abbinate proposte di legge: BRAMBILLA; GUSMEROLI ed altri; COMAROLI ed altri; VINCI; VINCI; BERRUTO ed altri; MULE'; DE LUCA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA; CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; CARE'; SANTILLO ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; IARIA ed altri; ROSATO; MASCARETTI ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; DEIDDA ed altri; MORASSUT ed altri; CHERCHI; CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; GIANASSI ed altri. (C. 41 -96 -195 -411 -412 -526 -529 -578 -634 -684 -686 -697 -718 -865 -874 -892 -985 -1030 -1218 -1258 -1265 -1398 -1413 -1483 )

Relatori: CAROPPO e MACCANTI.

✅ Ore 14,00 a Roma ~ Camera dei Deputati. VI COMMISSIONE FINANZE. Ore INDAGINE CONOSCITIVA (Aula VI Commissione).

Sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti:

Audizione, in videoconferenza, del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse.

Luciano D’Alfonso