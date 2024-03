I LETTORI CI SCRIVONO / DAVVERO QUALCUNO HA IL CORAGGIO DI CHIAMARLA STRADA?

In via giovan battista boncori, in prossimita di castagneto, è stata segnalata la via che a chiamarla dissestata gli si fa un complimento, sembra sia stata colpita da un attacco aereo.

La mattina del 11 marzo, squadra del comune è stata a “riassettare” la strada, uso il termine “riassettare” semplicemente perchè hanno rattoppato a mano solo dove sono riusciti ad arrivarci di pala ma a fine lavori rimane il dissesto e là difficoltà del cittadino a percorrere la strada per poter tornare ed uscire dalla propria abitazione….pensate cosa significa percorrerla tutti i giorni per almeno 2 volte al giorno