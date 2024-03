DUE BANCOMAT ESPLOSI CON LA “MARMOTTA” NEL GIRO DI POCHE ORE, UNO RESISTE, DALL’ALTRO SPARISCONO 50 MILA EURO

Esploso nella notte, intorno alle 3,40, il bancomat di viale Mazzini ad Alba Adriatica. Un’esplosione mirata, con una carica misurata proprio per distruggere il bancomat, liberando il denaro all’interno. La cosiddetta tecnica della marmotta. Ma il colpo è fallito, visto che i malviventi non sono riusciti a portare via nulla. Riuscito invece, poche ore dopo, un analogo colpo a Martinsicuro, ai danni dell’Ufficio Postale. Non si sa quanto gli organizzatori del colpo abbiano portato via, considerando la chiusura domenicale delle Poste e la ricarica del bancomat. Ma secondo le prime stime, la somma si avvicinerebbe ai 50mila euro. Indagini in corso, anche con i filmati delle telecamere.