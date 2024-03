ELEZIONI/ A GIULIANOVA CONTRO COSTANTINI SCENDE IN CAMPO, PER PERDERE, ALBERTA ORTOLANI...MANCANO 30 GIORNI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

A Giulianova nessuno vuole candidarsi a sindaco nel centrosinistra perchè si sa di perdere con il ricandidato Jwan Costantini che compattamente si ripresenta con tutto il centrodestra unito alle comunali di giugno. Mancano 30 giorni alla presentazione delle liste e nel centrosinistra non hanno risorse economiche per sostenere un candidato. Sarà chiesto il sacrificio a "perdere" queste elezioni ad Alberta Ortolani ( che vuole farlo ) o ad Arboretti che è l'unico legato tantissimo a Luciano D'Amico e che ancora crede in Abruzzo nel campo largo della sinistra che ha perso, però, in tutte le province abruzzesi. L’unico che ha due liste pronte al momento è proprio il Cittadino Governante, quindi anche la candidatura pare essere scontata, il resto del centrosinistra non esiste, il Pd non trova nessuno e neppure la civica Evoluzione sostenibile di Mastromauro e Forcellese ha individuato un candidato credibile. La settimana prossima, visto che non c'è più tempo da perdere, sarà comunque quella decisiva e ci sarà una riunione in cui tutti i partiti e le liste civiche avanzeranno le relative proposte perchè sono tutti veramente convinti che sia molto tardi. L'unico che va avanti come un treno e a vele spigate è Costantini che si avvia a fare il bis.