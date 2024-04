POLITICA / MASSIMINA ERASMI E MARIO DEL PRINCIPE ENTRANO IN AZIONE

Questa mattina presso il Bar Centrale di Pineto si è tenuto l’evento di presentazione dell’ingresso nel partito di Azione di Massimina Erasmi, imprenditrice e Consigliere comunale uscente, e Mario Del Principe, avvocato e amministratore di grande esperienza, alla presenza del Vice Segretario nazionale, Ettore Rosato.

“Quando mi chiedono ‘perché anche la politica?’, la mia risposta è sempre la stessa, l’amore per Pineto, a cui devo tutto dal punto di vista familiare e imprenditoriale. - queste le prime parole di Massimina Erasmi durante la conferenza stampa - Ho le mie idee per una Pineto migliore e realizzarle è l’unico motivo per cui continuo ad impegnarmi. Queste idee sono il motivo per cui voglio continuare a mettermi in gioco.”

“Dopo vent’anni mi riavvicino alla politica perché voglio mettermi a disposizione e offrire un contributo alla mia città - ha spiegato Mario Del Principe - Mi occuperò di politica con mero spirito di servizio, ho sentito questo richiamo. Mi ritrovo in questo partito che rappresenta a pieno quei valori che, negli ultimi 20 anni, non ho ritrovato in nessun’altra forza politica.”

Durante la presentazione è intervenuto il Segretario provinciale del partito, Alessio D’Egidio, che ha sottolineato come “il partito in Provincia di Teramo è inclusivo e aperto a tutte le persone che vogliono impegnarsi nel nostro progetto.”

“Sono felice di vedere esponenti politici di centrosinistra e centrodestra qui presenti che porteranno avanti la propria idea di Pineto alle prossime elezioni amministrative. Azione - ha spiegato D’Egidio - sceglierà, senza pregiudizio alcuno, la proposta che più rappresenta i suoi valori. L’ingresso di Massimina e Mario rappresenta un valore aggiunto per il partito, loro sono professionisti che hanno deciso di mettersi a disposizione, con il loro bagaglio di esperienza personale e amministrativo, per il bene della città. Saranno capaci di rappresentare il partito nei tavoli politici.”

Presente anche il neo-eletto Consigliere regionale, Enio Pavone, che ha evidenziato come “continua il lavoro di radicamento sul territorio del partito che, in vista delle prossime elezioni amministrative, ha bisogno di dirigenti preparati e che sappiano donare alla comunità la loro esperienza. Massimina e Mario rappresentano questo per Pineto e, come il buon risultato delle passate regionali dimostra, hanno davanti a loro tanto lavoro da fare ma che, sono certo, darà loro grandi soddisfazioni.”

“Sono felice di presentare oggi l’ingresso nel partito di due persone con cui ho avuto la fortuna di condividere momenti della mia carriera politica. - ha concluso il Segretario regionale e deputato di Azione, Giulio Sottanelli - Massimina e Mario sono due professionisti che non hanno bisogno della politica per ricevere qualcosa ma che decidono di impegnarsi per restituire alla comunità la loro esperienza e capacità. Perché questo è l’obiettivo che si prefigge Azione, quello di consegnare ai cittadini una classe dirigente che non vive di politica.”