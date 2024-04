GIOVANE DONNA SI TOGLIE LA VITA IMPICCANDOSI

Si è uccisa, a 39 anni, nella sua abitazione. È grande il dolore a Silvi per il suicidio di una giovane donna, che questa mattina ha deciso di togliersi la vita impiccandosi. Ignote le cause che hanno spinto la donna all’estremo gesto, sembra infatti che non abbia lasciato biglietti che potessero spiegare le ragioni di un mal di vivere così grande da diventare insopportabile. È il secondo suicidio in poche ore, dopo quello del 54enne di Bisenti che si è lanciato da un ponte.