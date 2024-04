MUOVERSI IN CITTÀ: TUTTI I VANTAGGI DI SCEGLIERE L’ELETTRICO

Agire secondo una maggiore consapevolezza ambientale è un apriorità e se si guardano gli ultimi dati messi a disposizione da Legambiente sull’inquinamento dell’aria delle città italiane, si può avere una panoramica chiara del perché.

Come ha commentato il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti, serve un maggiore impegno e azioni concrete per contrastare questo andamento, oltre alle politiche governative, anche i cittadini possono fare la differenza cercando di limitare l’uso dell’automobile privata e altri mezzi inquinanti. A questo proposito, nell’articolo si analizzano i vantaggi economici e ambientali che derivano dalla scelta della mobilità elettrica.

I vantaggi economici della mobilità elettrica

Muoversi in città è un'attività quotidiana che, oltre a influenzare la gestione del tempo a causa del traffico, può gravare notevolmente anche sul bilancio personale. La promozione della mobilità elettrica cerca di rispondere ad entrambe le necessità, in primo luogoattraverso i servizi di sharing, che si traducono in meno autoin circolazione e in costi minori per l’acquisto e la gestione di un mezzo privato.

In più, attualmente sono numerose le agevolazioni di cui possono godere le persone che posseggono un mezzo elettrico, dai parcheggi gratuiti ai bonus per l’acquisto, senza contare che il prezzo dell’energia elettrica per una ricarica completa è molto più economico rispetto al pieno di carburante, in continuo aumento. È un vantaggio non da poco,soprattutto considerando le fluttuazioni imprevedibili del mercato del petrolio e gli impatti economici globali che possono derivarne.

Ma parlando di budget, ovviamente l’acquisto di un’automobile elettrica all’inizio può rivelarsi impegnativo dal punto di vista economico, si tratta di una tecnologia più avanzata rispetto al tradizionale motore a scoppio. Ci sono però delle alternative che si possono considerare, oltre ai già menzionati servizi di sharing, infatti, lo scooter e il monopattino sono opzioni molto versatili.

In particolare, l’uso del monopattino è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, complici l’assenza di particolari requisiti per la guida e la sua economicità: ce ne sono di tutti i prezzi, anche a meno di €200, e in media il consumo di energia per il monopattino elettrico, come si legge nell’approfondimento di VIVI energia,incide di circa due euro al mese sulla bolletta domestica. Inoltre, la sua dimensione compatta lo rende ideale per spostamenti urbani brevi e medi, contribuendo ulteriormente a migliorare la mobilità in città.

I vantaggi ambientali dei mezzi elettrici

L'integrazione diffusa di mezzi di trasporto elettrici contribuisce significativamente alla salvaguardia dell'ambiente urbano, soprattutto per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico delle città.Contrariamente ai veicoli a combustione interna, i mezzi elettrici non emettono gas nocivi durante il loro funzionamento, un beneficio notevole che permette di migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane, riducendo l'esposizione ai pericolosi inquinanti atmosferici la popolazione.

Non da meno, l'impiego di veicoli elettrici riduce la dipendenza dai carburanti fossilie, di conseguenza, anche le emissioni di gas serra, riconosciuti come i principali

responsabili dell’acceleramento del cambiamento climatico.

Tra gli altri vantaggi, avendo una minore richiesta di combustibili fossili, è possibile anche diminuire le attività legate alla loro estrazione, raffinazione e trasporto, limitando così il rischio di incidenti ambientali legati alla loro produzione. In conclusione, l’utilizzo di mezzi alimentati a batteria è una scelta consapevolein linea con i principi che guidano la transizione verso fonti di energia più pulite e sostenibili, fondamentale per garantire un ambiente sano alle generazioni future.