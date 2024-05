BIMBO DI 9 ANNI CADE DA UN ALBERO DI 2,5 METRI MENTERE GIOCA



Sono appena arrivate a Poggio Morello di Sant'Omero, le ambulanze del 118, per soccorrere un bambino di nove anni, caduto da una pianta mentre giocava. Il piccolo. per cause del tutto fortuite, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo da un'altezza di circa due metri e mezzo. Immediatament soccorso dai genitori, il bimbo avrebbe riportato un forte trauma alla schiena.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO