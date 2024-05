LA CGIL SI FA GALLERIA D'ARTE PER GLI "ITINERARI INTERIORI" DI ALFREDO CARDINALI

La CGIL di Teramo continua con entusiasmo il proprio impegno nel promuovere la cultura e l'arte come strumenti di riflessione e consapevolezza critica della società contemporanea. Convinti che il sindacato non sia solamente un presidio di lotta e di rivendicazioni, ma anche un luogo di incontro e di condivisione di valori, la CGIL di Teramo apre le porte alla mostra "ITINERARI INTERIORI: Opere di Alfredo Cardinali".

L'esposizione, che avrà luogo presso la Sede della CGIL di Teramo in Viale F. Crispi n. 173, sarà aperta al pubblico dal 15 maggio al 7 giugno 2024. L'inaugurazione ufficiale avrà luogo mercoledì 15 maggio alle ore 18:00, con la presenza dell'artista Alfredo Cardinali.

Alfredo Cardinali, oltre a essere un medico e membro della Funzione Pubblica della CGIL di Teramo, si distingue anche come artista autodidatta. Le sue opere rappresentano un affascinante viaggio attraverso il colore e la materia, evocando l'istinto primordiale dell'arte nelle sue forme più pure, ispirate anche alle pitture rupestri.

La mostra "ITINERARI INTERIORI" si propone di essere un momento di incontro tra il pubblico e l'arte, offrendo uno spazio di esplorazione e di contemplazione delle profondità dell'animo umano attraverso le opere di Alfredo Cardinali.

Vi invitiamo calorosamente a partecipare all'inaugurazione e ad immergervi nell'universo artistico di Alfredo Cardinali, in un dialogo aperto e stimolante sulla bellezza e sulla complessità del mondo che ci circonda.