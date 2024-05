Matched betting: cos’è e come funziona

Si sente sempre più parlare, negli ambienti degli appassionati dello sport, e quindi anche delle scommesse legali sugli eventi sportivi, del "matched betting". Allo scopo di evitare confusioni e di dare un'informazione il più corretta possibile, senza illusioni di stratosferici guadagni ma con la serietà dei fatti, e sempre nell'ambito della legalità del gioco ammesso dallo Stato, cerchiamo di saperne di più. Il "matched betting" è una strategia di scommesse che sfrutta i bonus offerti dai bookmaker per consentire un profitto quasi sicuro. Funziona trovando due scommesse opposte su eventi sportivi in modo che, indipendentemente dall'esito, si possa ottenere un guadagno. Si fa questo sfruttando i bonus di benvenuto o le promozioni offerte dai siti di scommesse, abbinandoli con scommesse su siti di betting exchange per puntare ad un profitto matematico. Il processo coinvolge diversi passaggi, inclusi il piazzamento di una scommessa "back" su un evento sportivo su un sito di scommesse tradizionale, e quindi il piazzamento di una scommessa "lay" sullo stesso evento su un sito di exchange, garantendo una copertura su tutti i possibili risultati. In questo modo, si potrebbe ottenere un profitto grazie ai bonus offerti dai bookmaker, indipendentemente dall'esito dell'evento sportivo. Il matched betting richiede però un certo grado di comprensione delle scommesse sportive e dei siti di scommesse, oltre a una disciplina rigorosa per seguire il processo correttamente. Dunque, per prima cosa, se si vuole capire come fare matched betting è importante leggere una guida su un sito di comparazione del settore betting, in grado di fornire tutte le informazioni utili poiché, se fatto correttamente, può essere un modo per vincere online applicando alcune delle regole fondamentali. E’ importante ricordare che questa pratica è legale al 100%; infatti, rispettando le condizioni dei bonus stabilite dagli operatori si possono utilizzare in qualsiasi modo così da poterli sfruttare, eventualmente, anche in questa strategia.

Come iniziare

Ciò che rende il matched betting popolare è la sua accessibilità. Non è necessario avere una vasta conoscenza degli sport per iniziare. Con le giuste risorse e una guida adeguata, chiunque può imparare i fondamenti del matched betting e tentare di generare profitti per ogni evento su cui si decide di puntare. Inoltre, il matched betting offre una grande flessibilità, perché può essere praticato da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, rendendolo ideale per coloro che sperano di guadagnare un reddito extra o integrare le proprie entrate. Con un impegno relativamente basso e una curva di apprendimento accessibile, il matched betting piace a coloro che non amano il rischio della scommessa tradizionale e vogliono affidarsi a metodi ‘matematici’ per generare le proprie vincite.

Alternative al matched betting

Il matched betting non è l’unico strumento di scommessa "non tradizionale", ma ce ne sono tanti altri praticati dagli appassionati. Una delle più note è la surebet, ovvero una strategia di scommessa che sfrutta le discrepanze tra le quote offerte da diversi bookmaker per lucrare un profitto, indipendentemente dall'esito dell'evento sportivo. Contrariamente al matched betting, che si basa sui bonus dei bookmaker, la surebet si concentra sulle differenze nelle quote per generare guadagni. Il concetto alla base della surebet è abbastanza semplice. Si cerca un'opportunità in cui le quote offerte da diversi bookmaker per tutti i possibili risultati di un evento sportivo, indipendentemente dall'esito, possano ottenere un profitto. Questo si ottiene piazzando scommesse su tutti i risultati possibili presso i diversi bookmaker, in modo che la somma delle probabilità implicitamente offerte sia inferiore a 1. Il ‘sistema’ è una delle strategie più utilizzate dagli scommettitori più esperti e si tratta di una serie di scommesse collegate tra loro, progettate per massimizzare le possibilità di profitto o ridurre il rischio complessivo. Questo approccio differisce dalle scommesse singole o multiple, poiché coinvolge una serie di selezioni che vengono combinate in modo specifico per ottenere determinati risultati. Si tratta di pratiche legali che ogni operatore in Italia permette.