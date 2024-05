IL CASO / MA QUANTO CI COSTA LA CAGNOLINA BIANCHINA? LA RISPOSTA VI STUPIRÀ…

Non tornano i conti al consigliere Franco Fracassa sui soldi spesi per il randagismo.

Fatture alla mano sui primi 18000 euro già saldati dal Comune di Teramo, risultano che a pesare sulle casse comunali siano registrati ancora

Bianchina e il Canide Ignoto: la prima adottata nelle Marche e il secondo passato a miglior vita a luglio scorso.

Il caso apre una polemica sulla gestione dei pagamenti e sui controlli degli stessi.

"Chi caccia soldi, dovrebbe controllare per cosa e dove siano destinati. La reticenza dell'Amministrazione sulla somma intera dietro alla gestione dei randagi" lamenta il consigliere "fa pensare a una mancanza di un'evidenza pubblica."

EUGENIA DI GIANDOMENICO