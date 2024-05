ANCHE TERAMO NELLA MAXI OPERAZIONE DELLA FINANZA SCATTATA ALL’ALBA: 42 ARRESTI PER UNA FRODE DA 12 MILIONI



A partire dalle ore 07.00 di stamani oltre 50 uomini della Guardia di Finanza di Terni, con il supporto di militari del Servizio Centrale, sono impegnati, in Italia e all’estero, nell’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone e di 39 aziende , per un totale di 12.552.360,53 Euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Terni, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio ed all'auto riciclaggio.

Sono stati individuati e colpiti dal provvedimento complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie degli indagati nel territorio di Terni e di altre 14 province (Milano, Torino, Novara, Verona, Lucca, L'Aquila, Teramo, Viterbo, Roma, Napoli, Potenza, Catania, Sassari e Nuoro), nonché in Romania, grazie alla collaborazione delle Autorità giudiziarie tramite EUROJUST.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa indetta dal Procuratore di Terni alle ore 12.30 presso il locale Comando Provinciale della Guardia di Fina