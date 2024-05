3000 STUDENTI A PESCARA, “I 400 PASSI” OGGI A TORTORETO PER IL RICORDO DI FALCONE E BORSELLINO

Si è svolta ieri in Abruzzo una giornata di eventi organizzata dal Premio Borsellino in memoria delle vittime delle stragi di Capaci e di via D’Amelio per il 32esimo anniversario del giorno delle stragi. Un'occasione per riaffermare con forza l'impegno del Premio e delle Istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata e per onorare la memoria delle vittime innocenti.

Le commemorazioni sono iniziate a Pescara in una piazza salotto stracolma di studenti di 20 istituti della città che dopo i saluti delle principali autorità cittadine hanno assistito allo spettacolo dei gruppi musicali e teatrali delle scuole nel ricordo del sacrificio dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e dei 3 poliziotti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro, uccisi dal tritolo mafioso il 23 maggio del 1992 ma anche il giudice Paolo Borsellino e i 5 poliziotti della scorta Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina ed Emanuela Loi, uccisi nell’attentato del 19 luglio 1992 a Palermo che si è svolto anche attraverso una seguitissima diretta streaming sul sito del Premio e su Radio Cerrano web tv che nelle prime ore ha toccato punte di 7000 visualizzazioni .

In memoria di questi servitori dello Stato, si sono svolte iniziative in altre città a cura dei docenti vicini al Premio Borsellino. A Teramo e L’Aquila è stato proiettato in contemporanea anteprima nazionale il docufilm “Io devo continuare” terzo memories della serie “I ragazzi delle scorte” perché ’impegno nel fare memoria passa soprattutto dalla condivisione con i giovani dei valori che hanno ispirato i magistrati, i poliziotti e quanti hanno dato la vita per contrastare la mafia siciliana.

Per questo motivo, l’associazione “Società Civile” ha organizzato per oggi “i 400 passi” una giornata di iniziative con gli studenti delle scuole di Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro, che si svolgerà sul lungomare di Tortoreto per condividere la cultura della legalità, per la memoria delle vittime di mafia e per l'educazione alla legalità.