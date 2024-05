VIDEO / RACCONTIAMOTERAMO ALL’ATTO FINALE, LA SCUOLA SI FA MUSEO IN MINIATURA

Inaugurato questo pomeriggio il momento conclusivo del progetto Raccontiamoteramo.

Il plesso della San Giorgio si è trasformato per l'occasione della mostra concorso a cui partecipano le classe quinte della scuola in un museo in miniatura. Ad essere esposte sotto gli occhi fieri della folla parentale, accorsa numerosissima per assistere i piccoli ciceroni nella giornata che li ha visti protagonisti, le minituare dei mosaici riprodotte dagli alunni nel corso dell'anno scolastico.

"La mostra concorso rappresenta una novità per lo storico progetto Raccontiamoteramo, che ha impegnato i ragazzi delle quinte nell'attivitá di ricerca museale nelle domus della città" delucida la preside Sigismondi, rigraziando le tre docenti che hanno curato l'iniziativa.

Tra i volti piú familiari, anche il sindaco D'Alberto e l'assessore alle politiche giovanili Alessandra Ferri sono passati ad omaggiare il lavoro svolto dai giovanissimi teramani, prezioso oggi piú che mai, a causa della scarsa possibilità attuale di godere del patrimonio storico-culturale che attinge da Interamnia Ubrs e appartiene a tutta Teramo Città.

Eugenia Di Giandomenico

