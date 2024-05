LA BOLLA TOUR, I SUBSONICA IN PIAZZA MARTIRI A TERAMO, GIOVEDI 8 AGOSTO ORE 21, BIGLIETTI DISPONIBILI DA OGGI SU ACS

I Subsonica saliranno sul palco di Piazza Martiri della Libertà con il loro LA BOLLA TOUR giovedì 8

agosto 2024 alle ore 21.00. L’evento, che si terrà nell’ambito dell’edizione 2024 della manifestazione

Teramo Natura Indomita, è organizzato da ACS Circuito Spettacolo Abruzzo Molise con il patrocinio

e il sostegno del Comune di Teramo, la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, il BIM, la

TE.AM. e la Fondazione Tercas.

Il celebre gruppo torinese si esibirà in Piazza Martiri della Libertà per presentare dal vivo le canzoni

dell’ultimo album “Realtà aumentata” e tutti i grandi successi della loro ventennale carriera. I

Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni

esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e

chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Vicio (bassista), che ha sostituito Pierfunk dal

1999. La band, influenzata da ritmi underground e linguaggi sonori sperimentali, ha rivoluzionato la

scena e creato un sound riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica italiana e

grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro

live. Numerosi i premi e riconoscimenti collezionati, fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe

Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL

Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo. Durante l'80esima edizione della Mostra del

Cinema di Venezia, i Subsonica vengono insigniti del Premio Speciale Soundtrack Stars Award per

la musica di “Adagio”, film di Stefano Sollima. Il 20 ottobre 2023 esce “Pugno di Sabbia”, il nuovo

singolo che - assieme al brano “Mattino di Luce” - anticipa il decimo album in studio della band

“Realtà Aumentata”, fuori il 12 gennaio 2024.

I biglietti saranno disponibili a partire da oggi, martedì 28 maggio alle ore 14.00, esclusivamente

attraverso i canali di vendita autorizzati di ACS Circuito Spettacolo Abruzzo Molise:

o Online su biglietteria.acsabruzzomolise.org al link che segue

https://biglietteria.acsabruzzomolise.org/scheda-evento.aspx?ID=4798 ;

o Telefonicamente al numero 3292750919;

o Telefonicamente al numero 0861246773;

o Biglietteria ACS presso Via Melchiorre Delfico 32, Teramo (TE) dal lunedì al venerdì dalle

10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

La prenotazione dei biglietti per persone con disabilità deve essere effettuata esclusivamente

tramite l’invio di mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .