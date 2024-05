CALCIO / DI ANTONIO: “IL 1 LUGLIO AL BONOLIS? AVEVO CAPITO MALE IO… MA I TEMPI DELLO SPORT E DELLA POLITICA NON COINCIDONO”

In merito al comunicato stampa del Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, e dell'Assessore allo Sport, Alessandra Ferri, il Presidente del Città di Teramo 1913, Filippo Di Antonio, intende chiarire quanto segue:

«La data del primo luglio rappresenta, per una società calcistica, l'inizio della stagione sportiva. Aver comunicato all'opinione pubblica ed ai tifosi il suddetto timing come avvio delle attività per l’annata 2024/2025, è stata un'operazione di trasparenza nei loro confronti. Non era mia intenzione parlare per nome e per conto dell'amministrazione comunale ma, pur comprendendo che i tempi dello sport e quelli della politica possano, a volte, non coincidere, ho sempre accolto le rassicurazioni del Sindaco D'Alberto sull'avanzamento della trattativa con il gestore, come un segnale di disponibilità dell'impianto per la prossima stagione sportiva e, quindi, a partire dal primo di luglio.

Non occorre specificare come, per il club che presiedo, sia fondamentale poter conoscere l’effettiva disponibilità dello stadio “Bonolis”, al fine di ottemperare alle scadenze burocratiche relative all'iscrizione al prossimo campionato di Serie D, contrattualizzare gli sponsor e far partire la campagna abbonamenti. Tale disponibilità risulta necessaria anche al fine di organizzare il ritiro estivo, le eventuali amichevoli e le partite di Coppa Italia. Riconoscendo al Sindaco e all'Assessore allo Sport l'impegno che stanno profondendo nel portare a termine la trattativa con il gestore dell'impianto, continuo a riporre fiducia nella rapida soluzione della vicenda, considerando tuttavia che le scadenze di una società sportiva sono imminenti ed inderogabili».



Il Presidente Filippo Di Antonio