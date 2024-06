Serie A2 Basket: Pronostici, Risultati Attuali, Corsa alle Scommesse



Il campionato di Serie A2 basket sta volgendo al termine. Restano da giocare solamente le finali playoff per scoprire quali sono le due squadre che raggiungeranno la Serie A, prendendo il posto delle retrocesse Brindisi e Pesaro. In questo articolo, esamineremo i risultati attuali e i pronostici basket per le finali dei playoff, dando anche consigli utili agli scommettitori interessati a queste partite. Prima, però, iniziamo spiegando come funziona la Serie A2.

Breve panoramica della Serie A2 Basket

La Serie A2 è strutturata in due gironi diversi, il girone verde e il girone rosso. Dopo aver incontrato ogni squadra del proprio girone due volte nella regular season, comincia la fase a orologio. Qui, ogni squadra incontra una sola volta le squadre dell’altro girone, mantenendo però la classifica del proprio girone.

Arrivati alla fine del Serie A2 basket calendario, cominciano i playoff, nei quali le squadre dei due gironi si incontrano nuovamente, formando due tabelloni distinti, il tabellone gold e il tabellone silver. La prima classificata di un girone incontra l’ottava dell’altro girone, la seconda incontra la settima, e così via.

Tra le Serie A2 basket squadre favorite a inizio campionato c'erano, nel girone verde, la nobile decaduta Cantù, ma anche Trapani, vera e propria regina del mercato estivo, e Treviglio. Nel girone rosso, invece, tra le più quotate a settembre c'erano le due retrocesse Trieste e Verona, ma anche Udine e Forlì.



Risultati attuali

A dominare nel girone verde, come da pronostico, è stata Trapani, trascinata da JD Notae, arrivato in estate dall'Aris Salonicco. Anche Cantù è riuscita a soddisfare le pretese dei propri tifosi, abituati a ben altri palcoscenici, mentre ha deluso Treviglio. Nel girone rosso, Cividale ha sorpreso tutti con un insperato settimo posto, ma il dominio è stato tutto di Forlì, che ha anche vinto la coppa italia di categoria. Ottime performance anche da parte di Bologna, Udine e Verona.

I playoff, però, sono un’altra cosa, e ci sono state un po’ di sorprese nei risultati basket Serie A2. Se i quarti di finale sono andati più o meno come previsto, in semifinale nel tabellone gold Trieste è riuscita nell'impresa di battere con un sonoro 3-0 la grande favorita Forlì. In finale, Trieste se la vedrà quindi con Cantù, che ha battuto prima Cividale e poi Udine in un percorso tutto friulano. Nel tabellone silver, invece, sono arrivate in finale Trapani, che ha battuto Piacenza e Verona, e la Fortitudo Bologna, che ha sconfitto senza troppe difficoltà Treviglio e Rieti.

Per ricapitolare, ecco quindi le due finali dei playoff di Serie A2:

Trapani Shark - Fortitudo Bologna

Pallacanestro Trieste - Pallacanestro Cantù

Analisi delle squadre principali

Prima di passare ad analizzare le quote delle scommesse, sempre rispettando la legge sulla pubblicità del gioco d'azzardo, scopriamo qualcosa in più sulle quattro squadre che si giocano la A1.

Trapani, già dall’inizio del campionato, è considerata la favorita. Come se non bastasse, a metà campionato si è persino rafforzata con Alibegović e Gentile, mentre JD Notae e Chris Horton hanno dimostrato di essere uno dei duo più forti. La Fortitudo, dalla sua, ha la possibilità di sentirsi più "outsider" e avere quindi meno pressioni. Ma ha anche giocatori di grande esperienza come Aradori e Fantinelli, e altri come Mark Ogden che sembrano essere in gran forma.

Nell’altra finale, Cantù può contare sulle grandi performance di Anthony Hickey ma anche dell'esperto Baldi Rossi. Trieste, che parte sfavorita, è diventata una mina vagante dopo aver eliminato Forlì, che sembrava quasi imbattibile. Per capire qualcosa in più su queste partite, può quindi essere utile vedere le statistiche dei singoli giocatori.

Giocatori chiave e loro performance recenti

Ecco dunque alcuni dei giocatori che partecipano alle finali dei playoff che più hanno stupito nel finale di campionato, ovvero nella fase a orologio. La forma recente è infatti un ottimo indicatore di quanto quel giocatore può dare durante i playoff. Partiamo, quindi, dai giocatori che hanno fatto più punti per partita.





Previsioni per le prossime partite

I playoff, si sa, sono una lotteria, e non è quindi facile fare delle scommesse basket pronostici per le finali. Tuttavia, una cosa è certa: il fattore campo è ancora importante. Trapani e Cantù partono quindi con una marcia in più, poiché se si dovesse arrivare a gara 5 la giocherebbero in casa e conterebbero quindi su un supporto non indifferente. Nonostante questo, ci sono altri fattori da prendere in considerazione, come il ruolino di marcia eccellente della Fortitudo ai playoff, e la sorprendente vittoria di Trieste contro Forlì. Per quanto Trapani e Cantù siano favorite, quindi, niente è ancora scritto.

Le Scommesse specifiche per la Serie A2 Basket

Chi vuole scommettere sulle finali di Serie A2 basket dovrebbe prendere in considerazione una serie di elementi. Soprattutto se non ha seguito il resto del campionato, questi consigli scommesse basket potrebbero essere utili.

Fai attenzione al fattore campo. Quando una squadra gioca in casa, ha buone possibilità di vincere, anche se sta perdendo 2-0 nella serie.

Verifica i precedenti. Non concentrarti solo sui precedenti tra le due squadre, ma segui il percorso della squadra su cui scommettere ai playoff.

Cerca online le migliori quote. I migliori siti di scommesse sportive possono avere quote anche molto diverse; cerca la più vantaggiosa.

Guarda le partite. Segui la basket diretta e scommetti live per avere più possibilità di vincere.

Rispetta le leggi in materia e scommetti sui siti legali.

Quote delle Scommesse

Le quote vedono Trapani molto favorita su Bologna. Negli scontri in Sicilia, la quota per l'1 è addirittura di 1.15, mentre la vittoria della Fortitudo è data a 4.70. Anche per quanto riguarda gli scontri tra Cantù e Trieste, i primi sono favoriti, ma le quote cominciano a essere decisamente più interessanti. La vittoria di Cantù viene infatti data a circa 1.45, con piccole variazioni tra siti diversi, mentre quella di Trieste è tra 2.50 e 2.60. Insomma, per gli scommettitori, la seconda sfida sembra essere decisamente più interessante rispetto alla prima.

Dove posso vedere la Serie A2 Basket?

Per chi si chiedesse dove vedere la Serie A2 di basket, tutte le gare dei playoff sono disponibili su LNP Pass, la piattaforma di streaming creata dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Molte di esse, però, potranno anche essere viste su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) e RaiPlay.

Conclusione

In questo articolo, abbiamo visto più da vicino come funziona la Serie A2 e quali sono le grandi favorite per la promozione. Dopo aver esaminato il calendario delle finaliste, abbiamo anche dato dei consigli utili agli scommettitori e abbiamo presentato le quote, tra le quali ce ne sono alcune parecchio interessanti. Ora la palla, rigorosamente a spicchi, passa ai campioni che dovranno trascinare le proprie squadre alla vittoria, per tornare agli splendori del passato e trovare nuove gioie.