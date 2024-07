LA ROTOFILM DI ENZO VARANI “COSTRUISCE” UN FUTURO SOSTENIBILE

ROTOFILM S.p.A., primaria azienda nel dell’imballaggio flessibile, ha compiuto un passo significativo verso un futuro più sostenibile con l'inaugurazione del nuovo impianto SRU (Solvent Recovery Unit) fornito da DEC (Dynamic Environmental Corporation), azienda italiana, leader globale del settore. Questo sistema all'avanguardia, il più avanzato nel Centro Italia (serie modulare SMS, Smart Modular System), rappresenta un investimento importante per l'azienda e per l'ambiente.

Tecnologia innovativa al servizio della sostenibilità

L’unità DEC.SRUTM installata a ROTOFILM può processare circa 1.800T/y di COV (Acetato di Etile), per un recupero e riutilizzo diretto nel processo produttivo. Questo significa una riduzione, in termine di emissioni di gas serra, pari ad oltre 12.000T/y (CO2eq), eliminando anche dal traffico locale fino a 120 autocisterne (15T/cad).

Il risultato ambientale complessivo, per meglio comprendere, è pari alla piantumazione di 480.000 piante adulte (assorbimento pari a 25_kg_CO2eq/pianta/anno), equivalente quindi ad una foresta con una superficie pari a 1.200 ettari (12_km2) [equivalente a circa 1.700 campi da calcio standard], pari ad oltre il 20% della superficie del comune di Guardiagrele (CH).

Un esempio virtuoso per il Centro Italia

L'adozione di questa tecnologia innovativa da parte di ROTOFILM, che va a sostituire i due attuali post-combustori (RTO), rappresenta un esempio virtuoso per altre aziende del Centro Italia. L'impianto SRU non solo assicura la conformità alle future normative sulle emissioni di COV, ma dimostra anche come sia possibile coniugare efficienza produttiva e rispetto per l'ambiente.