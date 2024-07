IN AUMENTO L'AMMANCO AL COMUNE DI PINETO, CINQUE LE DENUNCE DEI CITTADINI, L'INDAGATO E' IN FERIE ED E' STATO SPOSTATO DAL SERVIZIO ECONOMATO, IL SINDACO DELL'ORLETTA: "FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA"

Arriva per mobilità, da un altro comune C.P. di 61 anni, dipendente comunale a Pineto che avrebbe portato via, per ora, 50 mila euro (la cifra è in fase di crescita, di ora in ora) approfittando della conoscenza di cittadini pinetesi che venivano chiamati per pagare la Tari ma i cui soldi non venivano incassati dal comune ma dal dipendente, all'insaputa dell'amministrazione comunale. Sono cinque fino ad oggi le persone che sono andate ai carabinieri per denunciare il 61enne che nonostante la denuncia per truffa e peculato (è stato chiesto anche l'arresto dagli investigatori) continua a lavorare in comune e al momento risulta essere in ferie. Il 61enne indagato ha prestato servizio alla Soget. E' arrivato a Pineto sotto al sindaco Verrocchio e ha lavorato sotto il periodo del commissariamento ed ora con il sindaco Dell'Orletta che a caldo ha dichiarato di non essere a conoscenza della questione ma di affidarsi completamente alle decisioni della magistratura. A Pineto non si parla d'altro da ieri anche perchè il dipendente è in organico al servizio economato ed è stato subito spostato di mansione su richiesta dei militari e della Procura. Ci si domanda a questo punto come facesse il Comune ed il dirigente tributi a non conoscere la situazione visto che i "conti" delle entrate nelle casse non tornavano. Domande che prima o poi avranno una risposta grazie alla magistratura e al capillare lavoro dei carabinieri e della Guardia di Finanza che hanno sequestrato il Pc del dipendente e non solo.