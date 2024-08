FRATTURE ALLO STERNO E A SETTE COSTOLE, ECCO COME E' MORTO L'ORSO INVESTITO

Fratture allo sterno e sette

costole fratturate che hanno perforato un polmone provocando un

emotorace. Questo l'esito provvisorio dell'esame necroscopico

svolto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo

sull'orso marsicano investito da un'auto sulla Sora-Avezzano,

all'altezza di Canistro (L'Aquila), nella notte del 13 agosto

scorso, e trovato morto dopo alcune ore durante le quali si era

allontanato.

A comunicarlo è il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

(Pnalm) sulla propria pagina Facebook. Un impatto fatale,

quindi, seppur fortuito e accidentale. E il direttore del Pnalm,

Luciano Sammarone, interviene a difesa dell'efficienza dei

soccorsi, della professionalità, dell'esperienza e delle

competenze del personale del Parco, "intervenuto tempestivamente

coordinandosi perfettamente con i servizi veterinari della Asl,

i carabinieri forestali e l'Anas", peraltro "in un'area fuori

dai suoi confini amministrativi , confermando in toto -

specifica Sammarone - lo spirito di collaborazione con tutte le

altre Istituzioni, Regione in primis, chiamate ad assolvere al

delicato compito di tutela e conservazione della fauna".

Ad aver fatto le spese di quest'ultimo, drammatico evento è

stato un orso anziano, di circa 20 anni, affetto da dermatite

cronica, di 183 kg. Ma l'Abruzzo ancora ricorda quando a gennaio

2023 fu investito e ucciso l'orso Juan Carrito, giovane figlio

di Amarena che si era reso famoso per gli atteggiamenti

confidenti. Un investimento che avvenne lungo la Ss17

all'altezza di Castel di Sangro, strada tristemente nota per

aver già causato la morte di un'orsa nel 2019.